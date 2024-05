Polizia Locale protagonista della città: manifesto Pozzuoli e Premio Antieroe

POZZUOLI – Torna a Pozzuoli, il 17 maggio, il convegno nazionale della Polizia locale italiana, per l’edizione 2024. All’interno della prestigiosa sede dell’Accademia Aeronautica, il Comando della municipale puteolana e l’Upli (unione polizia locale italiana) affrontano il ruolo centrale dei caschi bianchi nella vita cittadina, in un’ottica rinnovata, al passo dei tempi, della normativa vigente e delle nuove tecnologie. Riforma Cartabia ad un anno dall’entrata in vigore, anticorruzione e reati nella pubblica amministrazione, decreto Caivano, ma soprattutto riforma legislativa e nuovo contratto per la polizia locale: questi gli elementi al centro del dibattito in calendario.

Alla convention, che ha soprattutto carattere formativo ed istituzionale, partecipano i rappresentanti delle Polizie locali di Italia, i comandanti, gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti per confrontarsi sulle accresciute esigenze dei cittadini in tema di sicurezza e vivibilità urbana e sulla necessità di una riforma organica della Polizia locale. Nel corso dei lavori interverranno i rappresentanti di enti e istituzioni, con i saluti del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Per la prima volta sarà consegnato il premio nazionale UPLI-Pozzuoli “l’Antieroe”, riconoscimento indipendente e anti convenzionale per premiare l’ordinaria straordinarietà. Ed infine particolare attenzione e attesa con il lancio del Manifesto di Pozzuoli con il quale si chiede non una generica riforma normativa ma un contratto autonomo per la Polizia Locale parificato a quello delle altre forze di polizia, che riconosca dignità e un ruolo preciso alle donne e agli uomini della polizia locale per dare ancor più sicurezza alle città.