Controlli dei carabinieri, tra i denunciati anche un 17enne per droga

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Controlli in città, carabinieri della compagnia di Giugliano hanno presidiato le strade della movida e le piazze più importanti. Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 17enne del posto. Addosso, poi sequestrati, 14 grammi di hashish. Ancora droga nelle tasche di un 31enne: i carabinieri hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina. Sarà denunciato. Stessa sorte per un 20enne di Qualiano, sorpreso in strada con un nunchaku artigianale. Risponderà di porto abusivo di armi. Guida in stato di ebbrezza ciò che viene contestato ad un 52enne napoletano, al volante nonostante un tasso alcolemico ben oltre il consentito. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada: saranno più di 40 quelle notificate alla fine del servizio. Gran parte per guida senza casco e assenza di copertura assicurativa. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.