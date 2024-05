I LETTORI SEGNALANO/ «Pericoli per i nostri figli all’uscita dall’Agrario a Licola »

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera volevo segnalare una situazione molto pericolosa all’uscita dell’istituto Agrario a Licola. I ragazzi rischiano la vita ogni giorno per attraversare la strada. Le auto percorrono il tratto di strada ad altissima velocità e non ci sono semafori, rallentatori, vigili urbani ..niente ..abbandonati a loro stessi. Potreste per favore fare un sopralluogo o un articolo in merito a questa emergenza? O il sindaco aspetta prima la tragedia? Grazie per il vostro lavoro» (Carmela L.)