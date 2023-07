POZZUOLI/ Estorsione: arrestato 57enne in via Artiaco

POZZUOLI – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli hanno eseguito un provvedimento di ordine per la carcerazione, emesso il 24 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Si tratta di Leonardo D’Alterio, un 57enne di Pozzuoli. L’uomo dovrà espiare la pena di 2 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di estorsione e ricettazione commessi a Napoli nel 2021, è stato rintracciato presso un’abitazione di via Alfonso Artiaco a Pozzuoli.