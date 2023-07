Campionati italiani di salvamento: sul podio due atleti di Pozzuoli e uno di Monte di Procida

CHIANCIANO TERME – Si sono conclusi ieri, 28 luglio, i campionati estivi italiani di nuoto per salvamento, iniziati lo scorso 24 luglio, che hanno decretato un sorprendente successo delle squadre campane. Argento per Antonio Garofalo (Rari Nantes Campania) e Giovanni Mastrollilli (Ecumano di Napoli) nella gara ostacoli, nonché per la società CDS di Ercolano nella staffetta mista maschile juniores (Ardito, Bossa, Fascia e Sicignano). Anche tre atleti flegrei sul podio: per il Play Off di Lucrino, l’esordiente Sara Lubrano, prima – e primatista – nella gara torpedo, e il pluripremiato Antonio Conte (categoria Ragazzi, I anno), primo nel Superlife, secondo nella gara manichino e in quella manichino con torpedo, terzo nella gara di pinne; per la compagine del Posillipo, allenata dal coach bacolese Giampaolo Longobardo, il montese Gaetano Lubrano Lobianco, primo nel gara torpedo e terzo nella gara di pinne. Il Posillipo agguanta anche un bronzo nei 50 m. trasporto manichino con Christian Gabriel Cipriano, e inoltre due medaglie nelle staffette: oro nella 4×25 manichino (Barile, Cesarano, Cipriano e Cirillo), bronzo nella 4×50 Pool Lifesaver (Barile, Cesarano, Cirillo e ancora Lubrano Lobianco).