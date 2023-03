POZZUOLI/ «Opere commissariali in alto mare» 5 gruppi chiedono nuovo consiglio comunale

POZZUOLI – Una richiesta di consiglio comunale monotematico per discutere delle opere commissariali. E’ quanto fano sapere con una nota cinque gruppi consiliari di opposizione che hanno presentato la richiesta al presidente Mimmo Pennacchio «Al fine di aprire un’approfondita e proficua discussione sulla realizzazione e sul funzionamento delle opere commissariali della Città di Pozzuoli i gruppi consiliari “Figliolia per la città”, “Moderati per Pozzuoli”, “Insieme”, “Democrazia e Libertà” e il gruppo misto hanno presentato al Presidente del Consiglio comunale una richiesta di convocazione di Consiglio comunale monotematico con il seguente ordine del giorno: “Discussione sulle opere commissariali della città di Pozzuoli ai sensi delle leggi 80/1984 e 887/1984» -è quanto fanno sapere i capigruppo consiliari in una nota.

LE OPERE COMMISSARIALI – «Si tratta di opere che, -si legge nella nota- una volta realizzate e messe in funzione, contribuirebbero in modo significativo alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio, migliorando sensibilmente la qualità della vita dei cittadini puteolani. Tra queste: il collegamento Porto – Tangenziale, la realizzazione del Parcheggio di interscambio di Via Campana, il miglioramento dello svincolo della tangenziale di Napoli in via Campana, la viabilità costiera Pozzuoli – I° Stralcio, la viabilità costiera Pozzuoli – II° Stralcio, il sottopasso Via Domitiana – Campi Flegrei, l’adeguamento viabilità Ospedale di Pozzuoli Variante SS. Domitiana (Località La Schiana), il consolidamento del Costone La Starza – 1’ fase,il Porto di Pozzuoli – Nuova Darsena Traghetti. Finanziate con fondi pubblici e progettate per dare attuazione ai Piani di sviluppo regionale e di adeguamento del trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico previsti rispettivamente dalle leggi 80/1984 e 887/1984, queste opere aspettano solo di essere realizzate o, in alcuni casi, messe in funzione. Sono trascorsi otto mesi dall’insediamento della giunta a guida Manzoni, tuttavia ancora oggi non è chiaro come quest’Amministrazione intenda procedere nell’ambito dell’attuazione di tali opere. Data la totale assenza di programmazione da parte di chi oggi governa questa Città e in virtù dell’importanza di tale questione, si è ritenuto necessario convocare l’assise.»