Accademia Aeronautica di Pozzuoli: ha giurato il Corso Cerbero – LE FOTO

POZZUOLI – Si è svolta, presso la Sala Teatro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, la cerimonia di giuramento individuale di 40 Ufficiali del Corso Cerbero. I giovani Tenenti e Sottotenenti, 6 appartenenti al 19° Corso Applicativo ruolo normale, 2 del Corpo Sanitario appartenenti al 9° Corso applicativo ruolo speciale e 32 appartenenti al 20° Corso Applicativo ruolo speciale, lo scorso 10 marzo hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto e alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali e del Comandante dei Corsi, Colonnello Antonio Corrado. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari dei giovani giurandi ed una rappresentanza del quadro permanente.

IL GIURAMENTO – Nel corso del suo intervento, il Generale Casali, dopo aver evidenziato gli ottimi risultati raggiunti dai giovani Ufficiali, ha dato particolare risalto al significato della cerimonia odierna: “Il giuramento è un patto d’onore che ci impegna al rispetto di una serie di nuovi doveri che caratterizzano lo status di militare e che devono ispirare e guidare il nostro operato quotidiano, il quale ci porterà ad affrontare nuove sfide al servizio del nostro Paese in scenari internazionali complessi che ci porteranno ad essere sempre più impegnati al di fuori dei confini nazionali” . Nel concludere il suo discorso ha ricordato a tutti i presenti le iniziative che sono state programmate nel 2023, l’anno che segna la ricorrenza del Centenario dell’Aeronautica Militare: “Una Forza Armata ricca di tradizioni e valori, che è cresciuta in questo secolo impiegando sistemi tecnologicamente sempre più avanzati e che si affaccia con competenza ai nuovi domini: dallo spazio, inteso come naturale estensione della dimensione aerea, al mondo cyber”.

I CORSI – Il 19° Corso applicativo ruolo normale (GArn-CSArn) e il 9° Corso applicativo ruolo speciale (CSArs), incorporati lo scorso 29 agosto, si compongono di due fasi: la prima, definita “militare” svolta da tutti i frequentatori, ha lo scopo di fornire la preparazione militare di base, prevedendo materie trasversali quali compiti e funzioni di comando, ordinamento della Difesa e dell’Aeronautica Militare, logistica militare, tecniche di comunicazione. La seconda fase invece, detta “professionale” è stata già svolta dagli Ufficiali CSArn e CSArs presso l’Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale (I.P.A.M.A.S.), l’Ospedale San Camillo e l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare (I.M.A.A.M.) mentre gli Ufficiali GArn la svolgeranno presso gli Enti addestrativi di Forza Armata. Il 20° Corso Applicativo ruolo speciale, incorporato lo scorso 12 dicembre, si compone di due fasi: quella “militare” svolta da tutti i frequentatori, ha lo scopo di fornire la preparazione militare di base, prevedendo materie trasversali quali compiti e funzioni di comando, ordinamento della Difesa e dell’A.M., logistica militare, tecniche di comunicazione. La fase “professionale”, si differenzia in funzione del Ruolo e della Categoria di appartenenza ed ha lo scopo di fornire le conoscenze e le competenze specifiche utili a garantire il successivo ed efficace impiego presso i Reparti della Forza Armata. Come da tradizione, ai nuovi corsi applicativi è stato assegnato un nome, la cui iniziale viene concordata con il Corso regolare più giovane, il Centauro VI e il relativo motto; i giovani Ufficiali hanno scelto: “Cerbero” – “Uniti Ferocia Praesidemus”.