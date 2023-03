Bradisismo, il sindaco di Pozzuoli incontra i dirigenti scolastici

POZZUOLI –«Questa mattina ho avuto un proficuo incontro con i dirigenti scolastici degli istituti di istruzione pubblici e privati del territorio di Pozzuoli sul tema del bradisismo. I punti affrontati sono stati tanti, e voglio ringraziare tutti per la serietà con la quale hanno ascoltato e proposto soluzioni alle diverse problematiche collegate al bradisismo, ma soprattutto alla gestione della comunicazione tra amministrazione, scuola, studenti e famiglie.» è quanto ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni al termine dell’incontro avvenuto nella sala giunta «Abbiamo stabilito -ha proseguito Manzoni- insieme di realizzare una serie di incontri singoli con le scuole, per aggiornare studenti, insegnanti e genitori sullo stato di avanzamento del fenomeno, e per consentire a tutti di avere una corretta informazione su una condizione che viviamo da sempre a causa della natura vulcanica dei nostri Campi Flegrei. Questi incontri rientrano nel piano di attività che, come amministrazione, abbiamo messo a punto fin dal giorno successivo al nostro insediamento, affinché si possa convivere con il bradisismo con consapevolezza e resilienza. All’incontro erano presenti l’Assessore all’Istruzione Vittorio Festa, la Responsabile della Protezione Civile Comunale, Ing. Annamaria Criscuolo, la Dirigente ai Lavori Pubblici Arch. Santina Napolitano e la Comandante della Polizia Municipale Silvia Mignone.»