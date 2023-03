Bradisismo, Pozzuoli ORA propone una Commissione speciale

POZZUOLI – Negli ultimi mesi la questione bradisismo sta preoccupando non poco la popolazione, soprattutto per un aumento dei fenomeni percepiti dai cittadini stessi. La stessa approderà a breve in Consiglio Comunale a Pozzuoli su richiesta di una parte di rappresentanti dell’Assise. Una discussione che, secondo il movimento Pozzuoli ORA!, va suffragata da atti concreti come l’istituzione di una commissione speciale.

LA PROPOSTA – «Senza creare allarmismi ed evitando strumentalizzazioni, – afferma Riccardo Volpe, consigliere comunale di Pozzuoli ORA – è importante che il Consiglio Comunale tutto sia coinvolto. È chiaro che si tratta di una questione su cui tenere tutti l’attenzione altissima. È importante – prosegue Volpe – creare uno strumento che consenta e rappresenti un impegno costante da parte dell’istituzione locale. È per questo che presenteremo la proposta dell’istituzione di una commissione consiliare speciale, che possa avvalersi anche del supporto di tecnici esperti». La proposta, tecnicamente, approderà in Consiglio Comunale con un preciso ordine del giorno e dovrà essere discussa e votata nell’assise cittadina per dare vita ad uno strumento utile e concreto di analisi, proposta e coordinamento. «La discussione promossa in Consiglio – dichiara Raffaele Postiglione, di Pozzuoli ORA – deve assolutamente arricchirsi di elementi di concretezza. Un tema come il bradisismo non può certamente essere relegato ad un singolo momento di dibattito. Attraverso una commissione speciale, – continua Postiglione – il Consiglio Comunale sarebbe di impulso e di supporto alla necessaria azione dell’amministrazione Manzoni. Sul tema c’è l’impegno anche di altri rappresentanti istituzionali come l’Onorevole Antonio Caso, che ha reso note pubblicamente sue specifiche iniziative presso la Protezione Civile Nazionale. L’istituzione di una commissione speciale – conclude Postiglione – porterebbe ad un impegno costante da parte del Consiglio e doterebbe la Città di uno strumento trasparente di lavoro e raccordo anche con i diversi livelli istituzionali».