POZZUOLI – Venerdì 17 marzo, alle ore 16, si terrà presso la ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi, al Rione Terra, il convegno “Rappresentazioni del Paesaggio italiano. Caso studio, Pozzuoli”, durante il quale sarà presentato il documentario “Pozzuoli, Memorie e futuro di terra di lavoro”, narrazione polifonica dell’identità territoriale e comunitaria di Pozzuoli. Il convegno presenta i risultati del Progetto PRIN “Greening the visual” che ha messo insieme tre unità di ricerca – afferenti all’Università di Milano-Bicocca, IULM e Tor Vergata – che hanno lavorato sul paesaggio italiano tenendo conto del fatto che questo si compone di diverse realtà e cercando di costruirne una tipologia. L’oggetto della ricerca è stata l’indagine su come è stato rappresentato il paesaggio italiano dagli anni del boom economico in poi e come viene rappresentato ancora oggi, con un focus sullo sviluppo sostenibile dei territori oggetto dell’analisi, nella fattispecie il territorio di Pozzuoli.

IL PROGRAMMA – Presiede: Luigi Manzoni, Sindaco Pozzuoli; Coordina Giordana Mobilio, Portavoce Sindaco Pozzuoli; Intervengono: Simone Bozzato – Università Roma Tor Vergata; Giulio Latini – Università Roma Tor Vergata; Marco Maggioli, Istituto Universitario Lingue Moderne – IULM Milano; Ornella d’Alessio, Giornalista di Travel Reportage e Coordinatrice progetto PRIN GreenAtlas; Conclude: Giacomo Bandiera – Assessore al Governo del Territorio-Pozzuoli.