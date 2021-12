POZZUOLI – L’Istituto scolastico “IC3 Rodari Annecchino” di Monterusciello ha organizzato dal 14 al 21 dicembre un Open Week. Una settimana all’insegna di laboratori in orario curriculare per tutti gli alunni interni alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia. Tali laboratori si svolgeranno in modalità telematica. Open Meet in orario pomeridiano, per informare tutti gli interessati circa il Piano dell’Offerta Formativa della scuola (PTOF); laboratori in orario extracurriculare per gli alunni dell’infanzia esterni alla scuola. Tali laboratori si svolgeranno in modalità telematica. Tutte le informazioni per accedere agli OPEN MEET e visionare le attività dell’Istituto saranno disponibili sul sito istituzionale www.ic3pozzuoli.edu.it. In un’ottica di comunità, l’IC 3 Rodari Annecchino invita a partecipare tutte le famiglie e gli abitanti del quartiere.