POZZUOLI – Domani inizierà la consegna dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà che ne hanno fatto richiesta in seguito al bando “Pozzuoli aiuta 4” e sono risultati in possesso dei requisiti indicati. Gli operatori dei Servizi Sociali chiameranno uno ad uno i beneficiari, che sono risultati circa 1.300 su 2.000 istanze presentate, e li convocheranno per fasce orarie in modo da non creare assembramenti. La consegna dei buoni spesa avverrà presso gli sportelli allestiti nelle due sedi dei Servizi Sociali in via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano e in via Martini a Monterusciello. I buoni potranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali e le farmacie che avevano risposto alla manifestazione di interesse dell’amministrazione e il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Comune.