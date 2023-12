POZZUOLI/ Oltre 200 ragazzi in campo per il Torneo di Natale del CSI

POZZUOLI – Il tradizionale ‘Torneo di Natale 2023’ di calcio a cinque organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Pozzuoli da oltre venti anni durante le festività di fine anno fungerà quest’anno da base operativa per sperimentare la sinergia tra gli Oratori e le associazioni sportive del territorio. Un’esperienza promossa dai responsabili della sede di Pozzuoli dell’ente di promozione blu-arancio per superare le difficoltà di impiantistica del territorio e dare l’opportunità ai tanti giovani degli oratori e delle parrocchie di praticare una disciplina sportiva. L’Oratorio Semi di Speranza di Toiano e l’associazione Red Green di Licola hanno aderito, tra i primi, con entusiasmo al progetto. La manifestazione 2023 sarà ospitata nell’impianto della parrocchia San Castrese di Quarto e prenderà il via oggi. Andrà avanti fino a venerdì 29 dicembre, coinvolgendo oltre duecento ragazzi suddivisi in venti squadre in rappresentanza di tutte le realtà territoriali della Diocesi di Pozzuoli: dai quartieri napoletani di Fuorigrotta, Bagnoli, Cavalleggeri d’Aosta e Soccavo, a Pozzuoli con Toiano e Monterusciello, a Quarto e a Licola.

L’EVENTO – L’iniziativa CSI si svolge di concerto con la Pastorale Giovanile della Diocesi di Pozzuoli ed è rivolta sia alla fascia adolescenziale che giovanile. I protagonisti, divisi in cinque categorie, daranno vita a minitornei di calcio a 5 con l’applicazione di regolamenti base e del fair play. Nel corso dell’attività saranno applicate le norme di tutela sanitaria anti-pandemica in vigore, ciò a tutela dei giovani atleti, dei tecnici e degli accompagnatori. La direzione tecnico-organizzativa è curata dai giudici e dagli arbitri del Csi Pozzuoli coadiuvati dai volontari del Servizio Civile del Consorzio Proodos.