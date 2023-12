POZZUOLI/ Donna precipita dal quarto piano, salvata dal 118

POZZUOLI – Sono circa le 7:15 di mattina quando il 118 viene allertato per “paziente defenestrato” in via Vitaliano Brancati a Monterusciello. La celerità dei soccorsi da parte dei sanitari dell’Asl Napoli 2 ha permesso alla paziente, una donna di circa 70 anni, di arrivare viva all’interno del codice rosso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo essere precipitata dal quarto piano. Le forze dell’ordine, intanto, sono sul posto per raccogliere le testimonianze dei presenti ed effettuare le indagini del caso.