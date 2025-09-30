POZZUOLI/ Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta contro un muretto: 47enne finisce in ospedale

POZZUOLI – Non si è fermato all’alt dei carabinieri finendo la sua folle corsa contro un muretto. Il protagonista è I.A., 47enne di Licola, trasportato in serata al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in codice verde. L’uomo era in sella al suo scooter (risultato poi sprovvisto di assicurazione e alla guida senza patente) quando è sfuggito all’alt di una pattuglia dei militari del reparto radiomobile di Pozzuoli. Un tentativo di fuga finito nel peggiore dei modi: arrivato in via Canosa, a Monterusciello, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare. Soccorso dai sanitari del 118 è poi finito al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti. Sequestrato lo scooter.