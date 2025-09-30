Sedicenne costretta a prostituirsi tra Varcaturo e Castel Volturno dal compagno di 40 anni

VARCATURO – I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’Ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della IV Sezione Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione della Procura partenopea (procuratore aggiunto Raffaello Falcone) nei confronti di un 40enne gravemente indiziato del reato di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile, commesso nel periodo tra marzo e giugno 2025 tra Giugliano in Campania e Castel Volturno. In particolare, attraverso numerose attività tecniche, è emerso come il 40enne inducesse a prostituirsi la propria compagna, una 16enne, procurando i clienti, organizzando gli incontri in luoghi appartati o in camere di hotel, e trattenendo i relativi profitti.