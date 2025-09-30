Quattro comandanti in lizza per diventare il capo dei vigili di Pozzuoli

POZZUOLI – Sono rimasti in quattro ad aspirare al ruolo di comandante della Polizia Municipale di Pozzuoli. Si tratta di graduati che attualmente sono in servizio – sempre da comandanti – presso i comuni di Piano di Sorrento, Nocera Inferiore, Terracina e Rende, in provincia di Cosenza, I quattro hanno superato finora tutte le fasi del concorso indetto dal comune di Pozzuoli per la “copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente con funzioni di comandante del corpo di polizia locale” a cui si erano iscritti in sessantatré . Per loro resta ora la prova orale, fissata per il prossimo 10 ottobre. Il vincitore andrà a prendere il posto dell’attuale comandante Silvia Mignone, ai vertici del comando di via Luciano dall’ottobre del 2016 quando sostituì l’allora numero uno dei vigili, Carlo Pubblico.