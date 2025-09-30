Lutto a Pozzuoli: è morta Nunzia Rosati, storica dipendente comunale

POZZUOLI – Bella, dolce, umile e simpatica. Erano solo alcune delle qualità di Nunzia Rosati, dipendente del comune di Pozzuoli deceduta ieri sera nella sua abitazione, al Rione Toiano, all’età di 67 anni. Fatale è stato un malore improvviso, che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. Stimata da tutti, Nunzia ha lavorato per oltre trent’anni negli uffici di via Tito Livio prima di andare in pensione nei mesi scorsi. Grande cordoglio ha suscitato la notizia della sua scomparsa «A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, desidero esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa di Nunzia Rosati, nostra stimata dipendente. – ha detto il sindaco Gigi Manzoni che ha rimarcato le doti umane e professionali della Rosati – Con dedizione e professionalità ha prestato servizio presso il Comune, lasciando un ricordo di competenza e umanità che rimarrà vivo in quanti hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. Nunzia è stata sempre una persona solare, capace di trasmettere positività e serenità a chi la incontrava, e il suo sorriso resterà nel cuore di tutti noi. In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto ai suoi familiari, condividendone la sofferenza e il ricordo.» I funerali saranno celebrati domani (1 ottobre) alle ore 12:15 nella chiesa di San Michele Arcangelo al Rione Toiano-