QUARTO – Il consiglio comunale di Quarto riconosce lo Stato di Palestina e offre cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi di recente finita nel mirino degli USA per le sue condanne contro il genocidio di Israele. «Oggi per Quarto è un giorno importante. – ha detto il sindaco di Quarto, Antonio Sabino – Il Consiglio Comunale ha approvato, all’unanimità dei presenti, due mozioni che riguardano il riconoscimento dello Stato di Palestina e il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Un atto che va oltre la politica, un segno di civiltà e di umanità, una risposta concreta a chi chiede giustizia, dignità e pace.»