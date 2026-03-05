POZZUOLI/ Non si ferma all’alt dei carabinieri: 27enne arrestata dopo folle inseguimento da Licola a Giugliano

POZZUOLI – Non si è fermata all’alt dei carabinieri dando vita a un folle e pericoloso inseguimento terminato nel comune di Giugliano. Così è finita in manette Arianna Orselli, 27 anni, di Pozzuoli, arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. La donna si trova ora ai domiciliari in attesa del processo che sarà celebrato con rito direttissimo. Ieri sera la 27enne – che tre mesi fa era stata arrestata insieme al padre e ad un’altra persona per detenzione di droga ai fini di spaccio – era alla guida della sua auto quando, una volta giunta in via Reginelle, nel quartiere di Monterusciello, non si è fermata all’alt intimato da una gazzella della sezione radiomobile della Compagnia di Pozzuoli che stava effettuando un servizio di controllo del territorio.

LA FUGA – Alla vista dei militari, infatti, la donna ha premuto il piede sull’acceleratore ingaggiando un pericoloso inseguimento per le strade di Licola e Varcaturo e tentando a più riprese di speronare l’auto dei carabinieri nel tentativo di farla finire fuori strada. L’abilità dei militari, però, ha evitato il peggio. Orselli dopo oltre quindici minuti di inseguimento è stata bloccata e arrestata.