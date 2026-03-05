POZZUOLI/ I consiglieri snobbano le commissioni di Cossiga e Migliucci: imbarazzo in maggioranza

POZZUOLI – La mattina davanti agli uffici dei gruppi consiliari al comune di Pozzuoli i volti sono sconcertati «Anche oggi non si fa niente. Nessuno è venuto». Da diversi giorni questa è l’esclamazione che più si ripete quando è in programma una commissione. Nonostante proprio ieri, su Facebook, Paolo Tozzi ha pubblicato la foto della riunione commissione all’Urbanistica in cui si vedono due consiglieri i quali, talmente interessati al tema, chattano con gli smartphone. Dettagli più di forma che di sostanza, visto che comunque la riunione si è fatta alla presenza del super dirigente Agostino Di Lorenzo e degli altri membri. Invece il problema oggi è un altro: ci sono due commissioni che sistematicamente vengono snobbate e sono quella ai lavori pubblici e all’ambiente, per le quali la maggioranza non garantisce il numero legale. I due organismi fanno capo a Sandro Cossiga (presidente) ed Enrico Russo (vicepresidente) per quanto riguarda i lavori pubblici, e a Vicente Migliucci per quanto concerne l’ambiente. Una situazione che sta creando non pochi imbarazzi nella maggioranza Manzoni.