POZZUOLI/ Rissa in campo durante partita di calcio giovanile, sconfitta a tavolino per la squadra ospite

POZZUOLI – Sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione in classifica per la Juve Domitia. Mano pesante del Giudice Sportivo dopo la rissa in campo avvenuta sabato scorso durante la partita di calcio giovanile tra il Campania Puteolana e la squadra flegreo-giuglianese, valevole per il campionato under 17 elite. Inoltre ad entrambe le società è stata comminata un’ammenda di 150 euro. I fatti sono avvenuti in località “La Schiana”, ripresi dagli smartphone di alcuni spettatori che hanno documento prima gli scontri sul rettangolo di gioco tra calciatori e i rispettivi staff tecnici seguiti da un’invasione di campo da parte di alcuni familiari dei ventidue in campo.

IL REFERTO – “Al minuto 43′ del primo tempo di gioco, a seguito di un contrasto, il calciatore numero 27 della società ospitata Juve Domitia, colpiva con un violento pugno al volto un avversario. Da questo episodio violento scaturiva una rissa che coinvolgeva i calciatori presenti sul terreno di gioco, nonché gli occupanti delle panchine”. – si legge nel referto del Giudice Sportivo – “Tra questi, in particolare, si notava il calciatore numero 9 della società Juve Domizia, che si distingueva per il suo atteggiamento violento e feroce. Successivamente entravano sul terreno di gioco anche alcuni spettatori”. Il Giudice sportivo ha sottolineato anche l’atteggiamento da parte dei dirigenti del Campania Puteolana i quali hanno contribuito a placare gli animi. “L’ordine – si legge nel referto – ritornava grazie all’atteggiamento fattivo dei dirigenti locali che diffidavano i giocatori dal tenere atteggiamenti violenti e tranquillizzavano alcuni spettatori, imponendogli di ritornare sugli spalti”. “Inoltre prima che il direttore di gioco potesse riprendere la gara, l’allenatore della società ospitata Juve Domitia invitava i suoi calciatori ad abbandonare il recinto di gioco e, in effetti, gli stessi obbedivano, lasciando il recinto di gioco. Il direttore di gioco raggiungeva lo spogliatoio accompagnato dai dirigenti della società ospitante Campania Puteolana e compilava il rapportino di fine gara a seguito di incessanti pressioni da parte dei dirigenti della squadra ospitata Juve Domizia”.