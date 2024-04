POZZUOLI/ «Non c’entra un ca…» urla e insulti al consiglio comunale – IL VIDEO

POZZUOLI – «Non c’entra un ca…, non c’entra un ca… E non ti permettere di fare delle insinuazioni ancora». Urla e insulti ieri al consiglio comunale di Pozzuoli. L’ira del consigliere Gennaro Andreozzi (Europa Verde) si è abbattuta sul collega Paolo Ismeno (gruppo misto) che un attimo prima degli insulti aveva fatto riferimento allo stato di salute di Andreozzi che non ha gradito. Quest’ultimo, a sua volta, ha inveito anche contro Guido Iasiello che dai banchi dell’opposizione cercava di calmarlo. Nel frattempo è intervenuto anche il presidente del consiglio Mimmo Pennacchio che ha minacciato più volte di “chiamare i vigili”. Da notare nel video l’«aplomb» di Vitale Di Dio che è rimato impassibile mentre il “vicino” Pafundi bloccava Andreozzi per un braccio, prima che la situazione degenerasse.

IL VIDEO