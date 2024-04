POZZUOLI/ Aumento tassa rifiuti, 5 consiglieri attaccano «Noi contro questo fardello che ricadrà sulle spalle dei cittadini, il sindaco confonde le acque»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dai consiglieri comunali Marzia Del Vaglio, Guido Iasiello, Paolo Ismeno, Angelo Lucignano e

Gianluca Sebastiano: «Gentile Direttore, in merito all’articolo da lei pubblicato in data 23.04.2024 dal titolo “Il sindaco Manzoni conferma ” Il prossimo anno troverete l’aumento della tassa sui rifiuti”, nel quale Lei riprende le parole del sindaco che, con orgoglio, ribadisce e sottolinea “oggi in consiglio comunale è stato votato dai consiglieri comunali presenti l’aumento della TARI”, ci preme evidenziare che con lo stesso orgoglio con cui la maggioranza ha votato a favore dell’aumento della TARI, noi abbiamo bocciato con interventi e voto finale questo ennesimo fardello che ricadrà sulle spalle dei nostri concittadini. La invitiamo, per dovere di cronaca nei confronti della città, e soprattutto perché il messaggio del sindaco è poco chiaro e cerca di “confondere le acque”, a chiarire chi, dei consiglieri comunali presenti ieri in aula, effettivamente ha votato a favore dell’aumento della TARI e chi contro».