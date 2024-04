In centinaia a Bacoli per l’apertura del comitato elettorale di Ermanno Schiano

BACOLI – In centinaia hanno salutato ieri l’apertura del comitato elettorale della coalizione “Con Ermanno” a sostegno del candidato sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano. Ne fanno parte sei forze politiche tra liste civiche e partiti che sono: Insieme per Bacoli, Il Pappice, Italia Viva, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Prima Bacoli – Schiano sindaco. «Siamo stati travolti da un’ondata di affetto e sostegno. Uomini, donne, giovani, eravate in tanti ieri. Come tante sono state le emozioni che hanno accompagnato una serata che resterà indelebile nei nostri cuori. Insieme a voi, abbiamo tagliato il nastro al nostro comitato elettorale. -ha detto Ermanno Schiano, il candidato sindaco – Insieme a voi, stiamo costruendo la nuova casa della Politica dove confrontarsi e costruire il futuro della nostra città. Un laboratorio di idee che sarà aperto a tutti, indistintamente. Un esempio di democrazia partecipata. Ce lo chiedete, sentiamo il vostro sostegno, Noi cambieremo Bacoli. Andiamo a vincere!». Il comitato si trova in via Ercole 27, nel centro storico di Bacoli.