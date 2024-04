QUARTO/ PUC, l’amministrazione comunale coinvolge i cittadini con un questionario online

QUARTO – Coinvolgere i cittadini nella redazione del Piano urbanistico Comunale. Questa l’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale di Quarto, guidata dal sindaco Antonio Sabino, che ha avviato un processo di “pianificazione partecipata” rivolto a tutti i cittadini. Sul sito del Comune è stato infatti messo disposizione dei residenti un questionario on-line per raccogliere idee, valutazioni e opinioni utili a elaborare una pianificazione del territorio condivisa e partecipata. «La consultazione dei cittadini tramite il questionario rappresenta il proseguimento del percorso precedentemente avviato e offre l’opportunità di contribuire all’individuazione di temi e soluzioni per il territorio di Quarto al fine di migliorare la qualità della vita e incrementare le aree pubbliche e i servizi: parcheggi, verde pubblico, scuole, attrezzature e locali ad uso pubblico, aree sportive, servizi in generale», spiegano gli amministratori comunali. Il percorso partecipativo, compilando il questionario disponibile sul sito dell’Ente, contribuirà alla definizione di obiettivi, priorità e linee guida per il Piano Urbanistico Comunale. La compilazione del questionario è possibile fino al 3 maggio alle ore 23.59.