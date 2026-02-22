POZZUOLI/ Non accetta la fine della relazione con l’ex moglie: Polizia arresta 52enne per stalking

POZZUOLI – Non aveva accettato la fine della relazione con la sua ex moglie, scatenando tutta la sua ossessione. Messaggi WhatsApp inviati ad ogni ora del giorno e della notte e pedinamenti che aveva reso infernale la vita della madre dei suoi figli. Un incubo a cui hanno messo la parola “fine” i poliziotti della sezione anticrimine del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno arrestato un 52enne con l’accusa di stalking. Provvidenziali sono state la denuncia della vittima e le dichiarazioni dei familiari che hanno permesso l’arresto dell’uomo nei confronti del quale il Gip di Napoli – in seguito alle indagini dei poliziotti – ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.