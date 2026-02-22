POZZUOLI/ Alla guida con il cellulare in mano e senza cintura di sicurezza: ritirate 5 patenti

POZZUOLI – Prosegue l’impegno della Polizia municipale di Pozzuoli, guidata dal comandante Fabio Felice De Silva, lungo le strade della città per garantire sicurezza. Nello specifico, ieri sera è stato svolto un servizio di controllo sul flusso di veicoli diretti al centro città durante le ore della movida: 50 le autovetture e i motoveicoli fermati. Controlli a tutto campo, anche con l’ausilio di agenti in borghese: ben dodici conducenti sono stati sanzionati per guida senza cintura di sicurezza e a cinque di loro è stata sospesa la patente per aver utilizzato il cellulare alla guida.