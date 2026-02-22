Dramma a Pozzuoli: 42enne trovata morta in casa

POZZUOLI – Una quarantaduenne è stata trovata morta nella sua abitazione a via Napoli. Il dramma è stato scoperto dal marito della donna che, di ritorno dal lavoro, dopo aver bussato più volte al campanello senza avere risposta, è stato costretto a forzare la porta di casa facendo la triste scoperta. Disperato, l’uomo ha chiesto l’intervento del 118. Sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza e un’automedica che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto per quelle che sarebbero “cause naturali”. La donna, originaria del Brasile, viveva da tempo in via Barletta con il marito e il figlio.