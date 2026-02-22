Autocarrozzeria ed elettrauto abusivi sequestrati a Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Un’autocarrozzeria e un’officina elettrauto completamente abusive sono state individuate e chiuse dalla Polizia municipale di Pozzuoli. Nel corso di una più ampia operazione, per combattere la Terra dei fuochi, contrastando i reati ambientali, per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente e contrastare le attività illecite che danneggiano il tessuto economico regolare del territorio, i caschi bianchi puteolani, guidati dal Comandante Fabio Felice De Silva, hanno individuato e sequestrato una carrozzeria in via Provinciale Pianura e un’officina elettrauto in via Fascione. Nel primo caso, una volta entrati nel locale, grande oltre 100 metri quadrati, hanno sorpreso un 58enne a lavorare automobili, in particolare con operazioni di riparazioni per carrozzeria. Durante l’ispezione sono stati rinvenuti numerosi strumenti tipici di un’officina di carrozzeria, compresi solventi, vernici e resine utilizzate per le lavorazioni e le riparazioni, oltre ai forni per la verniciatura e ai ponti sollevatori.

I SEQUESTRI – Il locale, tra le altre cose, era sprovvisto di sistemi di aspirazione e filtraggio dei fumi, quindi l’aria era irrespirabile, mentre i materiali e i rifiuti speciali prodotti venivano gestiti senza alcuna documentazione o autorizzazione. L’intera attività è risultata priva di registri e di titoli abilitativi, quindi la Polizia municipale ha provveduto a sequestrare l’area e i materiali e gli strumenti presenti all’interno, oltre a denunciare il gestore per l’esercizio abusivo della professione, gestione e smaltimento illecito di rifiuti e immissione non autorizzata di fumi in atmosfera. In via Fascione, invece, gli uomini della municipale durante dei controlli del territorio, hanno scoperto un elettrauto privo di titolo abilitativo. L’uomo è stato sanzionato perchè gestore di un’attività abusiva ed è stato interdetto l’esercizio. Sempre nell’ambito della ricognizione del territorio, è stata rinvenuta in via Goretti, a Licola, la carcassa di un’autovettura, risultata rubata dalle ricerche effettuate sul numero di telaio. Si è poi proceduto alle operazioni per la bonifica dei terreni.

