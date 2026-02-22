CALCIO/ La Puteolana perde anche il derby con il Quarto: notte fonda per i granata

QUARTO – Nuovo stop per una Puteolana alla ricerca della propria identità perduta. I diavoli cadono nuovamente al “Giarrusso”, stavolta ospiti del Quarto in un derby flegreo che aveva in palio la tranquillità in classifica. Dopo un primo tempo in totale equilibrio, con un gol ed un palo per parte, nella ripresa arriva il guizzo di Musella a 7′ dalla fine, che regala la vittoria di misura ai padroni di casa.

LA PARTITA – Cambio in porta per la Puteolana prima dell’inizio: Cabriglia si fa male nel riscaldamento e viene sostituito da Orefice. Dommarco prova a spaventare il nuovo portiere granata con un tiro a giro alto dopo 5 minuti, ma l’avvio sprint del Quarto ci mette solo 9 minuti a concretizzarsi: Visconti beneficia di un rimpallo a centrocampo e si invola verso l’area di rigore, calciando col destro ad incrociare all’angolino per l’1-0. La risposta della Puteolana arriva dopo meno di 120 secondi: Mancini pennella perfettamente all’incrocio dei pali una punizione dal limite e pareggia il match. Lo stesso attaccante granata ha la chance per il sorpasso al 17′, ma dopo un cross dalla destra il pallone in area gli resta troppo sotto per dare forza e Prisco respinge. Dal seguente corner ci prova Capuano di testa, ma Visconti salva una traiettoria insidiosa. Al 25′ Oliva prova ad imitare il compagno di squadra Visconti, ma il suo tiro incrociato è troppo stretto. Nuova chance per il sorpasso ospite al 33′: Mancini difende bene un pallone in area e fa da sponda per la conclusione violenta di Avolio, che colpisce il palo interno e viene sputata fuori dalla porta. Il Quarto pareggia il conto dei legni al 43′ con il destro di Di Costanzo dopo l’apertura di Franzese: l’attaccante alza la traiettoria del tiro per superare Orefice, ma il palo interno nega il gol anche a lui. Dopo un vibrante primo tempo, la ripresa è molto più cauta per entrambe le squadre. I padroni di casa si rendono pericolosi all’ora di gioco ancora con Visconti, ma il suo tiro in mischia viene salvato a pochi metri dalla linea di porta. Nel finale di partita il Quarto sembra però averne di più e concretizza al minuto 83, grazie al cross di Oliva dalla destra, la spizzata di Guarracino ed il tempismo di Musella all’altezza del secondo palo, a ribadire in rete il pallone del definitivo 2-1. L’assalto finale della Puteolana non basta poi ad acciuffare il pari.

QUARTO 2012: Prisco, Gucci, Cecere (80′ Musella), Visconti, D’Ascia, Armeno, Franzese (59′ Guarracino), Oliva, Di Costanzo (75′ Prevete), Di Gennaro (86′ Riccio G.), Dommarco. A disposizione: Amoroso, Chirichella, Buffardi, Pedalino, Schiano. All. D’Inverno.

PUTEOLANA 1902: Orefice, Pissinis, Riccio S., Gargiulo, Avolio (78′ Onda), Acampora (63′ Auriemma), Mirante, Capuano A., De Rosa (71′ Ferrara), Filogamo (71′ Rodriguez), Mancini (67′ Palladino). A disposizione: Napolitano, Giuliani, Trotta, Capuano C. All. Napolitano (squalificato Correale).

MARCATORI: 9′ Visconti (Q), 11′ Mancini (P), 83′ Musella (Q).

ARBITRO: Mattia Gerardo Ingenito (Nocera Inferiore). Assistenti: Salvatore Tartaglione (Napoli) e Ciro Miraglia (Frattamaggiore).

NOTE: Ammoniti Musella, Riccio G., D’Inverno (all.) (Q), Filogamo, Pissinis (P). Corner: 2-5. Recupero: 1′ 1°T, 5′ 2°T.