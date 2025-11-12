POZZUOLI/ «Noi residenti di via Napoli da mesi senza gas e senza internet»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «»Spettabile Redazione nel complimentarmi per il Vs operato e presenza sul territorio ricorro a Voi con la speranza di destare interesse con la Vostra autorevole parola. A tal proposito chiedo sensibilizzazione su due problematiche che passo ad elencare. Sono uno degli abitanti di via D. Fatale/via Barletta dove è risaputo insiste una polveriera essendo la zona sfornita da allaccio gas di città. Da mesi l’EAV ha dismesso la linea ferroviaria lasciando libertà al comune di utilizzo del tratto occupato. La fornitura del gas di città nel nostro tratto non arrivava causa percorso ferroviario (così si diceva). Ebbene da luglio il percorso è eliminato ma nulla si è mosso per eliminare il pericolo esistente. Si tenga presente che in ogni abitazione di dette vie causa il mancato allaccio insistono almeno 2 bombole di gas per uso domestico e servizi. Ci si chiede a questo punto se aspettiamo che accada qualcosa di brutto? Se una delle tante bombole scoppia o crea altro problema dove finiamo tutti? Secondo e sicuramente non catastrofico problema ma che comunque porta ad uno spreco di denaro pubblico e disfunzioni: via Domenico Fatale, via Barletta e viuzze varie a monte della vecchia tratta della EAV non usufruiscono del servizio telefonico/internet attraverso la fibra. Da luglio la rete telefonica fissa in zona deficita ed per intere giornate nulla a causa di vecchie linee. finalmente da ieri operai delle ditte incaricate stanno effettuando scavi e cambio cavi. Personalmente interpellati se era allaccio fibra hanno risposto di no perché non autorizzati quindi loro cambiano solo tratti di cavo. Teniamo presente che lo scavo finisce a pochi metri dalla strada principale dove insiste la fibra. Tutto ciò sembra assurdo sprecare soldi ed energie quando con lo scavo che si sta facendo si potrebbe risolvere tutto.»