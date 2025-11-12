L’ASL in campo per la prevenzione i Campi Flegrei con screening oncologici gratuiti

POZZUOLI – Il Distretto Sanitario 35 (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida) dell’ASL Napoli 2 Nord ha organizzato una serie di Open Day domenicali dedicati alla prevenzione e allo screening oncologico. Le attività si terranno presso il Poliambulatorio di Via Giacinto Diano 30/31, a Pozzuoli, nei giorni 16, 23, 30 novembre e 14, 21 dicembre 2025 (tutte le domeniche indicate nel calendario) dalle 09:00 alle 13:00.

Le a ttività disponibili messe a disposizione degli utenti sono: screening colon retto con consegna e ritiro del test per uomini e donne tra i 50 e 69 anni; prenotazione mammografia per donne tra i 50 e 69 anni; prenotazione HPV Test (Screening Cervice Uterina) per donne tra i 30 e 64 anni.