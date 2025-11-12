Pozzuoli ricorda Alfonso Trincone, il carabiniere morto 22 anni fa a Nassiriya

POZZUOLI – La città di Pozzuoli ricorda Alfonso Trincone, il carabiniere puteolano morto nella strage di Nassiriya il 12 novembre del 2003. Lo farà oggi alla presenza delle alte cariche dell’Arma dei carabinieri e dei sindaci dell’area flegrea. Dopo la funzione religiosa, verrà apposta una corona di alloro sulla lapide che sorge sul belvedere di San Gennaro. Sottotenente Croce d’Onore alle Vittime di Atti di Terrorismo o di Atti Ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero, nato a Pozzuoli il 17 agosto 1959, Alfonso Trincone è deceduto il 12 novembre 2003 in Iraq all’età di 44 anni. Alla sua memoria è intitolata, dal 24 aprile 2009, la Caserma sede del Comando Compagnia Carabinieri di Pozzuoli e dal 2011, la Caserma sede del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente di Roma.

IL RICORDO – Il programma prevede: alle ore 15.45, la deposizione di un cuscino di fiori ai piedi del monumento funerario, ubicato nel cimitero di Pozzuoli ed intitolato alla memoria del caduto, da parte della massima Autorità dell’Arma; a seguire: deposizione di una corona da parte del sindaco di Pozzuoli ai piedi del masso marmoreo intitolato alla memoria del caduto, collocato nel giardino pubblico di via San Gennaro Agnano, località Belvedere. Infine Santa Messa presso il santuario di San Gennaro, celebrata da Don Carlo Lamelza, Cappellano Militare della Legione CC Campania.