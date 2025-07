POZZUOLI/ «Nella nostra zona non abbiamo visto nessuno fare la disinfestazione per le zanzare»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sono una residente in via Cupa delle Fescine a Monterusciello. Lunedì la nostra zona era nel calendario della disinfestazione per le zanzare. Doveva essere fatta tra le 23.00 e le 03.00 ma qui non si è visto nessuno. Io sono stata sveglia fino alle 04.00 ma nessuno è venuto. Sono preoccupata perché sono anziana e ho problemi di salute. Spero che il comune di Pozzuoli intervenga. Grazie» (Filomena C.)