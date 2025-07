Sindaco e vice sindaco assenti alla cerimonia per Monteforte Irpino a Pozzuoli

POZZUOLI – Silenzio assoluto. Assenti il sindaco Gigi Manzoni e il vicesindaco Filippo Monaco, la commemorazione per il dodicesimo anniversario della strage di Monteforte Irpino è passato in secondo piano a Pozzuoli. I due nel primo pomeriggio di ieri erano collegati in remoto con l’EAV. Se non fosse stato per gli assessori Salvatore Caiazzo (con la fascia tricolore) e Titti Zazzaro, il comune di Pozzuoli non avrebbe avuto rappresentanza in un evento che ricorda la più grande tragedia della storia dei Campi Flegrei. Alla cerimonia religiosa presenziato da Padre Manuel erano presenti cittadini e familiari delle vittime. Una cerimonia che – vista l’importanza – avrebbe sicuramente meritato maggiore rappresentanza istituzionale anche per il rispetto dei familiari delle vittime. Cosa che con la precedente amministrazione Figliolia non è mai mancata e che per 9 anni ha visto sempre il sindaco presente.