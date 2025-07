Italiani di Salvamento: tris di medaglie per la campionessa puteolana Sara Lubrano

GORIZIA – Si è concluso pochi giorni fa il Campionato Italiano di Categoria di Salvamento, ospitato, a partire dal 20 luglio, nella Piscina Comunale di Gorizia. Brillano ancora una volta i colori del Play Off di Lucrino, guidato dagli allenatori Dario Furno e Giulia Carannante, che festeggia importanti traguardi a livello nazionale. In prima linea la giovane puteolana Sara Lubrano, che si conferma campionessa italiana nel misto lifesaver (disciplina nella quale continua a detenere il primato nazionale per la categoria Ragazzi), ma al contempo si laurea vicecampionessa nella gara del torpedo e nel superlife, portando a casa complessivamente tre medaglie e ribadendo il suo ruolo di punta nel panorama giovanile del salvamento. «Sono soddisfatta dei risultati ottenuti– dichiara l’atleta – anche se riconosco che potevo fare di più: ho mantenuto il titolo di campionessa italiana, cosa certamente non trascurabile, ma non sono riuscita ad abbassare il mio record. Sono sicura che in futuro ci sono ottimi margini per migliorare. Ringrazio la mia squadra e i miei allenatori per il supporto che non mi hanno mai fatto mancare». Buone prove anche da parte dei compagni di squadra Antonio Conte, Serena Conte e Aldo Nuziale, che riescono ad accedere alle finali nelle rispettive specialità.

NON SOLO PLAY OFF – Tra le altre formazioni partenopee in campo salite sul podio, il CN Posillipo, allenato dal flegreo Gianpaolo Longobardo, nonostante l’assenza forzata del top player montese Gaetano Lubrano Lobianco, conquista una medaglia d’argento grazie all’eccellente prestazione del senior Christian Gabriel Cipriano nel misto lifesaver. Poco oltre i confini del napoletano, risultati di rilievo arrivano dalla Gym Flower Scafati: il giovanissimo Ciro Dario De Simone (classe 2012) porta a casa ben quattro medaglie (due ori e due bronzi) alle quali si aggiunge l’argento di Fabrizio Falanga (classe 2008) nel misto lifesaver. Il campionato è stato influenzato da condizioni meteo particolarmente avverse, che in più occasioni hanno reso difficoltose le gare, incidendo sulle prestazioni degli atleti. Malgrado ciò, l’edizione goriziana si chiude con un bilancio positivo per le squadre campane.