Lotto, in Campania vinti oltre 60mila euro: 22.500 a Castel Volturno

NAPOLI – Campania in festa con il Lotto. Nel concorso di martedì 29 luglio 2025, come riporta Agipronews, sono infatti state centrate tre vincite da 60.125 euro totali. La più alta, da 24mila euro, è stata realizzata a Castelnuovo di Napoli, in provincia di Napoli, grazie a una quaterna in via Roma. A Castel Volturno, in provincia di Caserta, premio da 22.500 euro con un terno realizzato in viale Rosmary, mentre a Centola, in provincia di Salerno, tre ambi e un terno regalano 13.625 euro a un giocatore in Strada Statale 562. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 764,8 milioni di euro dall’inizio del 2025.