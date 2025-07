Fermato sul traghetto con 20 banconote da 50 euro false: arrestato dai carabinieri

ISCHIA – Continuano i controlli sul porto di Ischia da parte dei carabinieri che monitorano quotidianamente il flusso turistico sull’isola. A farne le spese questa volta il 50enne napoletano Giuseppe Savarese, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato una volta sbarcato dall’aliscafo proveniente da Napoli ed è stato perquisito. Rinvenute e sequestrate 20 banconote false del taglio di 50 euro per un totale di mille euro. La fattura delle banconote era piuttosto notevole, peccato per il 50enne che i carabinieri abbiano notato come due di queste riportassero lo stesso codice alfanumerico. Dettaglio che ha spinto i militari ad approfondire la vicenda.

L’uomo è stato arrestato e sarà proposto per il foglio di via obbligatorio, è in carcere.