POZZUOLI – A Pozzuoli, nel quartiere di Monterusciello, nell’ambito di un mirato servizio teso a frenare l’abusivismo commerciale, i Militari del NAS e i tecnici dell’ASL NA 2 Nord hanno proceduto alla chiusura di un’attività di vendita ortofrutticola, in quanto sono state riscontrate gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario-strutturale. L’attività, che sorge in via Monterusciello, era stata attivata e condotta abusivamente senza alcun titolo autorizzativo.