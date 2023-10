POZZUOLI/ Nasce l’associazione “Persone PER”: tra i fondatori l’ex sindaco Figliolia

POZZUOLI – Nasce a Pozzuoli “Persone PER”, associazione culturale, sociale e d’impegno politico per i Campi Flegrei. La presentazione ufficiale è in programma per giovedì 19 ottobre alle ore 18.30 in Piazza della Repubblica, presso i locali che fino a un anno e mezzo fa hanno ospitato il circolo cittadino del Partito Democratico. Proprio dai dem provengono diversi fondatori dell’associazione, tra i quali ci sono l’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, l’ex segretario del Pd Antonio Tufano e Stefania De Fraia (ex assessore alla cultura di Pozzuoli). Cultura, lavoro, sicurezza, periferie, scuola, sanità sono solo alcuni dei punti del programma di “Persone PER”.