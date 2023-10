CALCIO/ Eccellenza: Rione Terra Sibilla in campo oggi, domani terzo derby flegreo

CALCIO – Siamo giunti alla sesta giornata del girone A del campionato di Eccellenza Campania. Le quattro flegree impegnate nel massimo campionato regionale scenderanno in campo tra questo pomeriggio (Rione Terra Sibilla) e domani mattina (Puteolana 1902, Afrograd e Monte Calcio).

RIONE TERRA SIBILLA – Impegno non semplice per il Rione Terra Sibilla che sarà di scena oggi pomeriggio alle 15.00 in casa della Mariglianese. Gli azzurri guidati da Monaco sono alla ricerca di punti per muovere la classifica e di gol che ad oggi scarseggiano. Il Rione Terra Sibilla infatti è andato il in gol solo nella gara vinta in casa del Real Aversa (2-0). La Mariglianese è una squadra costruita per le zone alte della classifica, ma i flegrei nelle ultime apparizioni hanno mostrato segnali di crescita e potrebbero dire la loro nella trasferta a Marigliano non certo semplice.

MONTE CALCIO – Dopo la roboante vittoria in casa dei cugini del Rione Terra Sibilla, la squadra allenata da mister Gennaro Illiano ospiterà domani mattina, con calcio d’inizio alle ore 10,30, l’ambizioso Forio, reduce dalla vittoria convincente contro l’Afrograd. I bianco-verdi isolani sono squadra solida ed equilibrata e per ottenere bottino pieno i gialloblù dovranno sfoderare una prestazione di assoluto livello. I montesi hanno dimostrato fino ad ora di poter essere stabilmente nel gruppone di testa di questo girone e domani dovranno dimostrare tutto il proprio valore.

PUTEOLANA 1902 – AFROGRAD – Terzo derby consecutivo nel girone A dell’Eccellenza Campania. Domani al Giarrusso di Quarto andrà in scena Afrograd -Puteolana 1902, partita tutta da vivere con i padroni di casa alla ricerca della prima vittoria in campionato e gli ospiti che vogliono dare continuità alle ultime buone prestazioni e per non perdere contatto con il gruppo di testa. Sebbene siamo ancora ad inizio stagione, la gara del Giarrusso può rappresentare il crocevia della stagione per entrambe le squadre.