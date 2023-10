Bradisismo, Iannone e Savoia (FdI) contro i sindaci flegrei «Ci voleva il governo Meloni per aiutare la popolazione»

BACOLI – «A margine dell’incontro di ieri, ringrazio il Governo Nazionale guidato da Giorgia Meloni per la vicinanza e la prontezza nel dare risposte concrete ai Campi Flegrei. Non solo un decreto ad hoc di oltre 52 milioni di euro sui Campi Flegrei, ma anche la continua presenza fisica sul territorio di due ministri Nello Musumeci e Gennaro Sangiuliano, dimostrano con i fatti la presenza dello Stato. Diversamente da chi continua a fare solo show mediatici e raccontare chiacchiere da anni su questo territorio e per questo condivido pienamente le parole del Senatore Antonio Iannone. Amministrare una città, una regione, una nazione, lo si fa con i fatti non con le chiacchiere e i post strappa like». E’ quanto fa sapere Nello Savoia, Dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Bacoli.

IANNONE – Savoia si è associato alle parole di Iannone, che ha criticato il governo a guida Pd degli ultimi anni sottolineando l’importante impegno della premier Meloni e del governo di centrodestra che è riuscito a mettere in campo la macchina di interventi a Pozzuoli e nei Campi Flegrei «Occorreva il Governo Meloni per porsi il problema della sicurezza dell’area flegrea. -ha detto il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania- Gli uomini del PD hanno governato tutto per anni ma dovevamo giungere i Ministri Sangiuliano e Musumeci per porre attenzione a quest’area popolosissima che corre un gravissimo rischio. È gravissimo che De Luca non sborsi un euro per la sicurezza e che non si degni nemmeno di essere istituzionalmente presente. Ormai il Governatore vive nella più completa barbarie civile mentre i suoi Sindaci si arrabattano per scimmiottarlo cercando, ora, di far passare per propri meriti ciò che in realtà fa il Governo Meloni. È risaputo che per chi è del PD non esiste lo Stato ma il Partito ma i cittadini ormai hanno capito. Anche per ciò che riguarda i campi flegrei per anni non è stato fatto nulla lasciando i cittadini a convivere con la paura. Grazie Ministri Sangiuliano e Musumeci, vergogna De Luca e i suoi ascari».