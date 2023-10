«Io non rischio» tre gazebo a Pozzuoli: in campo anche i volontari dell’associazione carabinieri

POZZUOLI – E’ partita questa mattina la campagna di sensibilizzazione “Io non rischio” organizzata dalla Protezione Civile. A Pozzuoli sono tre i punti dove volontari delle varie associazioni spiegheranno le “buone pratiche di protezione civile”, per fare scoprire ad ogni cittadino può auto proteggersi rispetto ai rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi. Tre i punti organizzati in città: lungomare Sandro Pertini, piazza della Repubblica e piazza Santa Maria delle Grazie, dove sono impegnati anche i volontari dell’associazione carabinieri. Saranno presenti presso i gazebo informativi anche il Capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo e il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.