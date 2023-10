Il bradisismo come opportunità: Pozzuoli si rilancia alla mostra del turismo di Rimini

POZZUOLI – Anche il bradisismo può essere un’opportunità. In sicurezza, ovviamente, può diventare motivo di attrazione per migliaia di turisti che a Pozzuoli potrebbero trovare una situazione “unica nel suo genere”. E’ stato questo il leitmotiv della tre giorni alla TTG Travel Experience di Rimini che ha visto la città flegrea in vetrina. Per la prima volta, grazie all’impegno del Comune, all’assessore regionale Casucci, la Regione darà un cospicuo incentivo economico alle scuole che sceglieranno i Campi Flegrei come meta per i tour scolastici. Il Comune di Pozzuoli ha portato alla TTG di Rimini le sue bellezze naturali, coinvolgendo operatori del settore turistico, imprenditori, tour operator. Entusiasta il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, tra i promotori della new experience: «Non ci siamo fermati mai, faremo dei Campi Flegrei un polo attrattivo, in piena sicurezza. Questa amministrazione ha le idee chiare su ciò che deve essere il volano di sviluppo del territorio: il turismo, la cultura è questo che la nostra delegazione ha raccontato a Rimini. Partiamo dalle scuole».

