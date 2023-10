POZZUOLI/ Presentato lo sportello LGBT. L’assessore regionale Fortini: «Insegnare la diversità ai ragazzi»

POZZUOLI – Uno sportello di ascolto per dare sostegno e assistenza alla comunità LGBT. E’ l’iniziativa messa in campo nel quartiere di Monterusciello, nei locali comunali di via Martini, dove da giugno psicologici, sociologici e avvocati lavorano accanto a giovani e adulti. Il progetto, denominato LGBTQIA+, ha interessato tutti i comuni dell’ambito flegreo ed ha l’intento di formare ed educare ai sentimenti i ragazzi attraverso la formazione. Condotto dalla P&P Academy, con il sostegno del comune di Pozzuoli e la commissione pari opportunità, è stato presentato ieri mattina. Ospite d’eccezione, che ha battezzato l’evento, l’assessora alle pari opportunità della Regione Campania Lucia Fortini. «È importante insegnare ai nostri ragazzi che ognuno di noi è diverso dall’altro, è importante accogliere e far sì che nessuno si senta costretto a essere ciò che non è. -ha detto la Fortini- La creazione di uno spazio dedicato all’ascolto delle persone LGBTQIA+ per offrire loro aiuto e assistenza gratuita è un passo significativo verso la promozione dell’uguaglianza e dell’inclusione. Ringrazio di vero cuore l’amica Anna Paparone della P&P, Annalisa Illiano Dirigente Scolastica dell’IC 8º Oriani Diaz di Pozzuoli, Luigi Stradella Direttore dipartimento materno infantile ASL Napoli 2 Nord, Fabiana Riccobene Assessore alle politiche sociali comune di Pozzuoli, Carla Caiazzo Presidente della Commissione Pari Opportunità, Patrizia Sarcinelli Associazione Nirvana, tutti i ragazzi e le ragazze presenti e tutti i partecipanti.»