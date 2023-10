POZZUOLI/ Aggredisce i vigili durante un controllo: fermato pregiudicato 22enne

POZZUOLI – Alla richiesta di favorire i documenti è andato in escandescenza uno straniero di ventidue anni, pregiudicato per truffa, residente in Italia. È stato questo l’apice di un controllo ad un automobilista da parte della Polizia municipale di Pozzuoli.

Z.U.A.I, classe 2001, ha inveito e aggredito gli agenti al loro invito a spostare un’auto in sosta vietata in corso Terracciano. I due caschi bianchi presenti sul posto, con l’ausilio di altre pattuglie intervenute, sono riuscite a fermare l’uomo che ha fornito in un primo momento generalità false. Accompagnato al Comando della municipale, gli agenti sono risaliti alla sua vera identità denunciandolo per oltraggio e false dichiarazioni. Inoltre gli è stata contestata la guida reiterata senza aver mai conseguito la patente, con auto priva di assicurazione e revisione.