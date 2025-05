POZZUOLI/ Nasce il PD in consiglio comunale: il capogruppo è Maria Rosaria Testa

POZZUOLI – Il Partito Democratico torna ufficialmente in consiglio comunale a Pozzuoli. Nel gruppo entrano i consiglieri Manuela D’Amico, Mimmo Pennacchio, Tiziana Genovese, Leandro Genovese, Maria Rosaria Testa e Antonio Villani. La nascita del neo gruppo consiliare sarà ratificata durante il prossimo consiglio comunale. Intanto nella serata di mercoledì i sei consiglieri, dopo una proficua discussione alla presenza del sindaco Gigi Manzoni, hanno eletto capogruppo consiliare Maria Rosaria Testa e come vice Leandro Genovese Leandro. Non farà parte del gruppo invece Marzia Del Vaglio, dirigente nazionale del PD che ha deciso di non aderire al gruppo consiliare.