Pozzuoli e “Gli Dei” portano bene: il Napoli in ritiro notturno nell’hotel del terzo scudetto

POZZUOLI – Il Napoli va in ritiro notturno all’hotel “Gli Dei”. Alla vigilia della partita che potrebbe consegnare il quarto scudetto della storia agli azzurri, mister Antonio Conte fa uno “strappo alla regola” per isolare completamente la squadra dalla città che si prepara alla grande festa. Lucidità e concentrazione chiede il tecnico, che durante l’intero campionato ha portato la squadra in ritiro alle vigilie solo quando la partita era in programma alle 12:30 o alle 15:00. Questa volta, vista la delicatezza della partita con il Cagliari, si è optato per il ritiro notturno.

IL PROGRAMMA – Dunque Lukaku & company arriveranno all’hotel gestito da Gennaro e Imma Martusciello individualmente domani tra le 18.30 e pe 19.30 per poi cenare tutti insieme alle 20:00. Un programma rigido, quello messo a punto da mister Conte e dallo staff tecnico, che nel giorno della delicatissima partita contro il Cagliari prevede colazione tra le 07:00 e le 08:00, sgambatura in sala congressi, pranzo alle 13:00, riposo, massaggi muscolari, riunione tecnica alle 18.30 e partenza per lo stadio Maradona prevista intorno alle 19.15.

HOTEL PORTAFORTUNA – “Gli Dei” anche nell’anno dello scudetto conquistato con Spalletti in panchina è stato location per i ritiri prepartita degli azzurri. Un hotel che, anche questa volta, potrebbe rivelarsi un prezioso portafortuna.