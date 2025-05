POZZUOLI/ Festa scudetto, Pirotecnica Puteoli lancia nuove offerte

POZZUOLI – Batterie di fuochi, fontane, fumogeni. Tutto ovviamente autorizzato per una festa in piena sicurezza. È quanto offre Pirotecnica Nasti che per la festa scudetto del Napoli ha lanciato una nuova offerta che prevede 4 batterie da 100 colpi ognuna a sole 64,99 euro e fumogeni ad 1,99 euro. La promozione è valida per questi giorni, legata ai festeggiamenti per quello che potrebbe essere il quarto scudetto del Napoli. Pirotecnica Puteoli si trova in via Virigilio ad Arco Felice, nei pressi del Supermercato Decò.